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Сертификат о вакцинации будут выдавать в МФЦ

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Рубрика Общество. Люди. События
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С 16 ноября бумажный сертификат о вакцинации можно будет получить в МФЦ. Это сделано для тех, у кого нет регистрации на Госуслугах.

Об этом сообщил Михаил Мишустин.

По его словам, услуга актуальна для тех, у кого нет регистрации на сайте Госуслуг, и они не могут его сами оттуда распечатать.

По материалам «РБК».

С 8 ноября вступила в силу новая форма сертификата о вакцинации. И в тот же день на Госуслугах был сбой, из-за которого сроки сертификатов у многих обнулились (новая форма действует полгода, а раньше они действовали год).

После в Минцифры сообщили, что сроки сертификатов, полученных до 8 ноября, оставят прежними.

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