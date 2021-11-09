Минимальный штраф за несдачу РСВ хотят отменить. Минфин против

Штраф за непредставление расчета по страховым взносам — 5% от суммы страховых взносов, но не менее 1000 рублей. Убирать минимальный денежный порог из НК не нужно.

Такой ответ дал Минфин в письме от 11.10.2021 на предложение отменить минимальный размер штрафа в 1000 рублей.

Как ответило министерство, даже если в РСВ нет страховых взносов за период, суды признают штраф в размере 1000 рублей законным. Но если компания совершила нарушение впервые или есть другие смягчающие обстоятельства, то его можно снизить не менее чем в два раза.

Поэтому норму о минимальном размере штрафа в 1000 рублей за несдачу РСВ не планируют отменять.

С отчетности за 1 квартал 2022 года надо будет сдавать новую форму РСВ.