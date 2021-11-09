Отчет об удаленщиках не нужно подавать снова, если никого не увольняли и не принимали на работу

Отчет о сотрудниках, которых перевели на удаленку, нужно подавать в Москве по понедельникам, начиная с 25 октября. Но если численность работников не меняется — достаточно подать только в первый раз. О больничных и отпусках сообщать не надо.

Спрашивает наш подписчик.

«Вопрос по отчету о 30% удаленщиков, которые не имеют QR-коды, которые Москва и МО обязана сдавать по понедельникам. Я правильно понимаю, если не было изменений, то в следующий понедельник не сдаем?».

В комментариях указали на пункт 38.3 указа Собянина от 19 октября 2021 г. № 61-УМ. Что если один раз подали и изменений по работникам не было, то больше подавать не нужно.

Еще там зашел небольшой спор, в каких случаях считать, что это изменение нужно отражать в том отчете. Сошлись во мнении, что при увольнении работника, или приеме нового — нужно подавать новый отчет. А если больничный или отпуск — то нет.

На mos.ru ничего об изменениях не сказано, что нужно подавать в отчете.

Редакция «Клерка» позвонила на горячую линию по номеру 7 495 870-72-98. Там пояснили, что изменения нужно подавать, только если поменяется численность работников. То есть, если кого-то уволили или приняли на работу. О больничных или отпусках ничего сообщать не надо.