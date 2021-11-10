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Если госзаказчик требует вступить в реестр по обелению бизнеса — жалуйтесь в ФАС

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Рубрика Госзакупки
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Требовать от исполнителя быть в реестре «Белый ФМ.РФ», а значит, вступить в СРО АКФО — незаконно. Свежая судебная практика.

Дело № А40-34204/2021-122-12, решение во вложении.

Суть дела — Сбербанк объявил конкурс на клининговые услуги. Одно из требований — компания должна быть в реестре «Белый ФМ.РФ». А это значит — быть в СРО АКФО.

«Наличие участника в реестре „Белый ФМ.РФ“ позволяет заказчику идентифицировать участника как добросовестного налогоплательщика» — заявил представитель банка на комиссии в ФАС.

Четырем компаниям, которые участвовали в конкурсе, из-за отсутствия в этом реестре и СРО, заявки отклонили.

После была жалоба в ФАС, он предписал Сбербанку исправить ситуацию, поскольку указанный реестр не является государственным, и не показывает, может или нет компания оказать услугу.

Позицию ФАС поддержал и арбитражный суд.

«Требование является избыточным и ограничивает круг лиц на участие в конкурсе, поскольку отсутствие или наличие лица в реестре „Белый ФМ.РФ“ не является подтверждением невозможности надлежащего исполнения обязательств по договору».

Апелляция решение оставила в силе.

А вот что об этом рассказал эксперт Антон Свирякин, руководитель проектов в сфере корпоративного управления и налогообложения бизнеса.

«Очень жаль, что подобная позитивная практика носит единичный характер. Однако, это не свидетельствует о том, что могла быть допущена судебная ошибка. В данном случае все в рамках правильного истолкования во взаимной связи норм, содержащихся в ст. 3 Закона о закупках и ст. 1 ГК».

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