Конфискованную взятку будут перечислять в бюджет ПФР

Деньги, изъятые у коррупционеров, будут перечислять в бюджет ПФР. Поправки сегодня прошли через Совфед.
«Бюджет Пенсионного фонда РФ формируется за счет... конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений», — сказано в поправках.
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