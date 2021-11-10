Кто искал заказчиков через QUGO, отзовитесь

«Клерку» нужны ваши отзывы о сервисе для самозанятых QUGO для «Рейтинга компаний».
Платформа подходит для специалистов в разных областях — курьеров, дизайнеров, фотографов, юристов, репетиторов, уборщиков, строителей, парикмахеров (всего более 20 категрий). Там все просто — быстро зарегистрировался, ищешь платные задания, выполняешь.
QUGO основали бывший HR-директор в PepsiCo и Kaspersky Георгий Чахидзе, а также его партнёры Дмитрий Сухорученко, Гарри Аракелов и Армен Агаджанов. По их словам, они вложили в проект $3 млн.
На «Клерке» компания занимает 1 место в рейтинге по категории «Самозанятые».
А еще у компании есть очень неплохой блог. Охват больше 700 тысяч человек, а вот просмотры лучших публикаций:
А вот что пишут о QUGO в интернете:
Или вот:
Друзья, кто уже работал с этим сервисом, расскажите ваши впечатления. Может, чего-то не хватает, или, наоборот, все хорошо?
Ждем ваши отзывы.
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