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Кто искал заказчиков через QUGO, отзовитесь

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Рубрика Самозанятые
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«Клерку» нужны ваши отзывы о сервисе для самозанятых QUGO для «Рейтинга компаний».

Платформа подходит для специалистов в разных областях — курьеров, дизайнеров, фотографов, юристов, репетиторов, уборщиков, строителей, парикмахеров (всего более 20 категрий). Там все просто — быстро зарегистрировался, ищешь платные задания, выполняешь.

QUGO основали бывший HR-директор в PepsiCo и Kaspersky Георгий Чахидзе, а также его партнёры Дмитрий Сухорученко, Гарри Аракелов и Армен Агаджанов. По их словам, они вложили в проект $3 млн.

На «Клерке» компания занимает 1 место в рейтинге по категории «Самозанятые».

А еще у компании есть очень неплохой блог. Охват больше 700 тысяч человек, а вот просмотры лучших публикаций:

А вот что пишут о QUGO в интернете:

1

Или вот:

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Друзья, кто уже работал с этим сервисом, расскажите ваши впечатления. Может, чего-то не хватает, или, наоборот, все хорошо?

Ждем ваши отзывы.

Прямо сейчас заберите у «Клерка» 4 000 рублей при подписке на «Клерк.Премиум» до 12 ноября. 

Подробности и условия самой обсуждаемой акции «Клерка» здесь.

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