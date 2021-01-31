Самозанятые чувствуют себя обманутыми из-за налога за декабрь. На самом деле обмана нет, но людям все равно обидно

Эта история про то, как неправильная трактовка закона сыграла злую шутку с плательщиками НПД. Речь о налоге на профессиональный доход для самозанятых.

Предыстория. Радость

В 2020 году, чтобы поддержать самозанятых в коранакризис, государство ввело для них дополнительный налоговый вычет.

Если раньше плательщикам НПД давали вычет 10 000 руб. который уменьшал налог частично, то с июля 2020-го введен дополнительный вычет 12 130 руб. и оба этих вычета (старый и новый) стали уменьшать налог полностью.

Вот какая норма прописана в законе 422-ФЗ:

сумма налога, подлежащего уплате с 1 июля по 31 декабря 2020 года , уменьшается на сумму неиспользованного налогового вычета, установленного частью 1 настоящей статьи, увеличенного на 12 130 рублей, без применения ограничений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Получилась неплохая поддержка. Многие ИП ради таких преференций перешли в разряд самозанятых.

Новые правила изначально вводились временно — до конца 2020 года. Потом все должно было вернуться на круги своя. Остаток нового вычета сгорает, а остаток старого вычета уменьшает налог частично.

Гром среди ясного неба. Недоумение

Самозанятые были уверены, что льгота действует до конца года, то есть весь доход до 31.12.2020 будет облагаться налогом с учетом двойного бонуса, полностью уменьшающего налог.

Однако в конце ноября в приложении «Мой налог» появилось сообщение, которое вызвало у многих плательщиков НПД шок, недоумение, обиду, негодование.

ФНС сообщала:

Налоговый бонус в отношении доходов, полученных начиная с 1 декабря 2020 года, будет уменьшать ставку по налогу на 1 % в отношении доходов, полученных от физических лиц, и на 2 % в отношении доходов, полученных от юридических лиц.

Аналогичное сообщение крупным шрифтом с недавних пор опубликовано на сайте ФНС.

Что??? Как так??? В законе же речь идет о 31 декабря, а не о 1 декабря... Может быть ФНС ошибается?

Массовое заблуждение. Прозрение

Это сообщения шокировало многих. Потом люди стали внимательно вчитываться в новую норму 422-ФЗ, упомянутую выше, и нашли там причину такой «подставы».

Увы, ФНС права. Дело в том, что речь в законе идет не о сроках получения дохода, а о сроках уплаты налога.

сумма налога, подлежащего уплате с 1 июля по 31 декабря 2020 года, уменьшается на сумму неиспользованного налогового вычета, установленного частью 1 настоящей статьи, увеличенного на 12 130 рублей, без применения ограничений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Налог за декабрь подлежит уплате в январе 2021, а значит на него льготные нормы 422-ФЗ уже не распространяются.

Таким образом, новый бонус сгорел не 31.12.2020, как все рассчитывали, а 30.11.2020, на месяц раньше.

Это как если бы карета Золушки превратилась в тыкву не в полночь, а в 23:00.

Какая-то неправильная сказка получается...

Горькая правда. Обида

Самозанятые чувствуют себя обманутыми. В интернете звучат призывы направлять жалобы в ФНС с требованием пересчитать налог за декабрь и учесть при расчете «коронавирусный» вычет.

Но ФНС действовала в рамках закона, начисляя налог за декабрь.

Получается, что все по закону, обмана нет, но, как говорится, ложки нашлись, а осадочек остался...

К сожалению, за все это время ФНС ни разу не давала никаких разъяснений по дате сгорания вычета. То ли там посчитали, что людям и так все понятно, то ли они сами не сразу разобрались.

Если бы информация разъясняющего характера была, люди бы заранее знали, что их ждет по итогам декабря, и сейчас не было бы возмущений и обид.

Но люди не знали, они рассчитывали, что налога за декабрь не будет благодаря бонусу. Но налог начислен и его придется платить. А новый бонус сгорел у тех, кто не успел им воспользоваться до 1 декабря.