❗ Правила 1930 года об отпусках внедрят в ТК

Подсчет стажа, дающего право на отпуск и компенсацию за него, а также порядок расчета дней КНО пропорционально отработанным месяцам, пропишут в ТК.
На федеральном портале опубликован проект Минтруда с поправками в ТК.
Это уже второй вариант поправок. Первый вариант проекта был опубликован месяц назад. Мы о нем писали.
В ТК внесут правила по отпускам, принятые еще в 1930 году.
В статье 120 ТК будет сказано, что при подсчете дней отпуска округление производится в пользу работника.В статье 127 ТК, которая регулирует выплату компенсации за неиспользованный отпуск (КНО), пропишут правила для стажа в 11 месяцев.
Если сотрудник отработал менее 11 месяцев, то дни для КНО считаются в пропорции к отработанным месяцам.При этом прописаны случаи, когда сотрудник получит полную компенсацию.
Во-первых, полная КНО положена сотрудникам, которые отработали более 11 месяцев, подлежащих зачету в стаж работы, дающей право на отпуск.
Во-вторых, это сотрудники, которые отработали от 6 до 11 месяцев и были уволены:В первом варианте проекта еще была норма о расчете количества дней отпуска за месяц работы (28/12 = 2,33).
- в связи с ликвидацией организации или «закрытием» ИП;
- в связи с сокращением штата;
- в связи с призывом в армию.
Но в новую версию поправок в ТК эту норму не включили. Зато там теперь будет норма об округлении в пользу работника.
После принятия этого закона будут признаны не действующими Правило об отпусках, утвержденные НКТ СССР 30 апреля 1930 № 169.
Прямо сейчас заберите у «Клерка» 4 000 рублей при подписке на «Клерк.Премиум» до 12 ноября.
Подробности и условия самой обсуждаемой акции «Клерка» здесь.