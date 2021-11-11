❗ Правила 1930 года об отпусках внедрят в ТК

Подсчет стажа, дающего право на отпуск и компенсацию за него, а также порядок расчета дней КНО пропорционально отработанным месяцам, пропишут в ТК.

На федеральном портале опубликован проект Минтруда с поправками в ТК.

Это уже второй вариант поправок. Первый вариант проекта был опубликован месяц назад. Мы о нем писали.

В ТК внесут правила по отпускам, принятые еще в 1930 году.

В статье 120 ТК будет сказано, что при подсчете дней отпуска округление производится в пользу работника.

В статье 127 ТК, которая регулирует выплату компенсации за неиспользованный отпуск (КНО), пропишут правила для стажа в 11 месяцев.

Если сотрудник отработал менее 11 месяцев, то дни для КНО считаются в пропорции к отработанным месяцам.

При этом прописаны случаи, когда сотрудник получит полную компенсацию.

Во-первых, полная КНО положена сотрудникам, которые отработали более 11 месяцев, подлежащих зачету в стаж работы, дающей право на отпуск.

Во-вторых, это сотрудники, которые отработали от 6 до 11 месяцев и были уволены: в связи с ликвидацией организации или «закрытием» ИП;

в связи с сокращением штата;

в связи с призывом в армию.

В первом варианте проекта еще была норма о расчете количества дней отпуска за месяц работы (28/12 = 2,33).

Но в новую версию поправок в ТК эту норму не включили. Зато там теперь будет норма об округлении в пользу работника.

После принятия этого закона будут признаны не действующими Правило об отпусках, утвержденные НКТ СССР 30 апреля 1930 № 169.