👺 Осторожно, мошенники! Платить НДФЛ с выплат на дошкольников не надо

С выплаты 10 тыс. рублей, которые получили родители дошкольников, платить НФДЛ не надо. Если вам пришло такое сообщение, знайте — это фейк, сообщает ПФР.
Напоминаем, по поручению Владимира Путина в августе на счета родителей детей в возрасте от 6 до 17 лет было перечислено по 10 тыс. рублей.
Родителям дошкольников начали поступать сообщения, что с выплат к 1 сентябрю надо перечислить НДФЛ до 1 декабря. А также представить документы в ПФР.
Это — уловки мошенников. Ничего платить не надо и сдавать запрашиваемые документы тоже.
10 тыс. рублей к школе — это социальная выплата, которая не облагается НДФЛ.
Прямо сейчас заберите у «Клерка» 4 000 рублей при подписке на «Клерк.Премиум» до 12 ноября.
Подробности и условия самой обсуждаемой акции «Клерка» здесь.