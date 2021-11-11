👺 Осторожно, мошенники! Платить НДФЛ с выплат на дошкольников не надо

С выплаты 10 тыс. рублей, которые получили родители дошкольников, платить НФДЛ не надо. Если вам пришло такое сообщение, знайте — это фейк, сообщает ПФР.

по 10 тыс. рублей. Напоминаем, по поручению Владимира Путина в августе на счета родителей детей в возрасте от 6 до 17 лет было перечислено

Родителям дошкольников начали поступать сообщения, что с выплат к 1 сентябрю надо перечислить НДФЛ до 1 декабря. А также представить документы в ПФР.

Это — уловки мошенников. Ничего платить не надо и сдавать запрашиваемые документы тоже.

10 тыс. рублей к школе — это социальная выплата, которая не облагается НДФЛ.