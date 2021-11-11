Сколько стоит час работы главного бухгалтера с функциями финдиректора?

Бухгалтеры делятся мнениями, как посчитать стоимость работы главбуха в час. И заодно жалуются, что часто от него требуют, как от финдиректора, но зарплата не дотягивает. Главбух в той же Москве получает 120-150 т. р., а финдир — от 250 до 350 т. р.

Спросил наш подписчик.

«Подскажите, пожалуйста, если бы вы оценивали час своего труда как главного бухгалтера с функционалом финдира (сложный учёт у нескольких юрлиц, ВЭД, кредитование, оптимизация, автоматизация, взаимодействие с налоговыми органами и т. д.).

Москва. Средняя сумма?».

В комментариях предложили такой алгоритм:

«Возьмите примерную оплату за месяц (за такой функционал), умножьте на 1,5-2, и поделите на 22 и на 8. Грубо говоря, примерно такой функционал стоит 200 тыс. руб. в месяц. Умножаем на 2. Далее 400/22/8=2272 рубля в час».

Заодно назвали примерные зарплаты по Москве. Для главбуха это от 120 до 150 тыс. руб. Для финдиректора — от 250 до 350 тыс. руб. От них и плясать. А еще вот что пишут:

«0,5 ставки главбуха + 0,5 ставки финдира, потому как все равно не будете успевать полноценно работать ни там, ни там».

Кроме того, пожаловались, что очень часто от главбуха требуют, как от финдира, но зарплату при этом оставляют ту же самую.