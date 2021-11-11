Впервые мошенники подали за компанию журнал счетов-фактур по ЭЦП. Налоговики разводят руками

За компанию по подложной ЭЦП сдали декларацию по НДС и, самое интересное, журнал счетов-фактур. Разборки с налоговиками пока дают минимальные подвижки. Декларации по НДС можно скорректировать. А вот как быть с журналом счетов-фактур – непонятно.
Такой историей поделился наш подписчик.
«Добрый день. За организацию по подложной электронной подписи подан журнал. Как его обнулить?».
Как оказалось — компания на УСН, отчетность по НДС никогда не сдавала. Все отчеты отправлялись через сервис «Сдача отчетности» на сайте ФНС.
С декларациями получилось разобраться: за 3 квартал 2021 года признали несданной, а другие — сделали корректировки.
А вот что делать с журналом счетов-фактур — неясно.
Эксперт «Клерка» Надежда Камышева отметила, что и декларации, и журнал налоговики должны были аннулировать. А не просить сдать корректировку:
И посоветовала подать заявление о мошенничестве:
«Вы подавали заявление о мошенничестве? Оно скорее нужно для того, чтобы вас потом не обвинили в соучастии, а не для того, чтобы мошенников нашли (их вряд ли будут искать)».
А эксперт Ольга Ганюшкина предложила обратиться в следственный комитет:
«Я не знаю, что у вас там за ситуация, но, на мой взгляд, вам надо идти с этой историей в следственный комитет, а не пытаться исправить то, чего вы не делали».
Как ответил подписчик, пока никуда, кроме ФНС, не обращались Но планируют.
А еще — оказывается, мошенники восстанавливали ЭЦП после блокировки:
«Все наши действия проводятся после двух допросов в ФНС. Мы попали невольно в схему с мошенническими возмещениями НДС из бюджета. Подложная подпись была заблокирована, потом в другом удостоверяющем центре восстановлена. Теперь снова заблокирована».
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