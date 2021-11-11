Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Впервые мошенники подали за компанию журнал счетов-фактур по ЭЦП. Налоговики разводят руками

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Мошенничество
Версия для печати

За компанию по подложной ЭЦП сдали декларацию по НДС и, самое интересное, журнал счетов-фактур. Разборки с налоговиками пока дают минимальные подвижки. Декларации по НДС можно скорректировать. А вот как быть с журналом счетов-фактур – непонятно.

Такой историей поделился наш подписчик.

«Добрый день. За организацию по подложной электронной подписи подан журнал. Как его обнулить?».

Как оказалось — компания на УСН, отчетность по НДС никогда не сдавала. Все отчеты отправлялись через сервис «Сдача отчетности» на сайте ФНС.

Кто-то сделал подложную ЭЦП и отправлял отчетность по НДС и журнал счетов-фактур за период 4 квартала 2020 года, 2 и 3 кварталы 2021 года.

С декларациями получилось разобраться: за 3 квартал 2021 года признали несданной, а другие — сделали корректировки.

А вот что делать с журналом счетов-фактур — неясно.

Эксперт «Клерка» Надежда Камышева отметила, что и декларации, и журнал налоговики должны были аннулировать. А не просить сдать корректировку:

«Вообще по вашему обращению ИФНС должна была бы аннулировать журнал. Поскольку документ подписан неуполномоченным лицом. И декларации, которые вы не сдавали тоже. Но налоговики насмерть стоят в этом случае, непонятно почему. Многие юристы категорически советуют не сдавать корректировки, а требовать их аннулирования».

И посоветовала подать заявление о мошенничестве:

«Вы подавали заявление о мошенничестве? Оно скорее нужно для того, чтобы вас потом не обвинили в соучастии, а не для того, чтобы мошенников нашли (их вряд ли будут искать)».

А эксперт Ольга Ганюшкина предложила обратиться в следственный комитет:

«Я не знаю, что у вас там за ситуация, но, на мой взгляд, вам надо идти с этой историей в следственный комитет, а не пытаться исправить то, чего вы не делали».

Как ответил подписчик, пока никуда, кроме ФНС, не обращались Но планируют.

«Возможность возбудить уголовное дело против мошенников не так уж и доступна. Были прецеденты. Заявителям приходил отказ в возбуждении по причине отсутствия материального ущерба. Письма в управление, в ФНС, в следственный комитет уже тоже подготовлены. Как раз для того, чтобы впоследствии доказать наши действия по собственной защите».

А еще — оказывается, мошенники восстанавливали ЭЦП после блокировки:

«Все наши действия проводятся после двух допросов в ФНС. Мы попали невольно в схему с мошенническими возмещениями НДС из бюджета. Подложная подпись была заблокирована, потом в другом удостоверяющем центре восстановлена. Теперь снова заблокирована».

Прямо сейчас заберите у «Клерка» 4 000 рублей при подписке на «Клерк.Премиум» до 12 ноября. 

Подробности и условия самой обсуждаемой акции «Клерка» здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить