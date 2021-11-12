Если у вас ипотека в ВТБ, банк сам передаст в налоговую документы для вашего вычета

Первый банк подключился к упрощенному порядку получения имущественных налоговых вычетов. И это — ВТБ, сообщает ФНС.

По упрощенному порядку получения вычетов по НДФЛ людям больше не надо сдавать в налоговую никакие документы. Банки сделают это сами, если оформить ипотеку.

ВТБ будет самостоятельно предоставлять данные о купле-продаже квартиры, ее стоимости и размере процентов по ипотеке. А система ФНС — автоматически заполнять заявление на имущественные вычеты.

Заполненное заявление появится в личном кабинете налогоплательщика. Человеку надо будет только подтвердить его.

Причем, как отметили налоговики, ВТБ уже начал предоставлять такие данные.

Когда можно получить вычет при покупке квартиры без обращения в ФНС — читайте тут.