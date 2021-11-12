Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Если у вас ипотека в ВТБ, банк сам передаст в налоговую документы для вашего вычета

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Социальный вычет
Версия для печати

Первый банк подключился к упрощенному порядку получения имущественных налоговых вычетов. И это — ВТБ, сообщает ФНС.

По упрощенному порядку получения вычетов по НДФЛ людям больше не надо сдавать в налоговую никакие документы. Банки сделают это сами, если оформить ипотеку.

ВТБ будет самостоятельно предоставлять данные о купле-продаже квартиры, ее стоимости и размере процентов по ипотеке. А система ФНС — автоматически заполнять заявление на имущественные вычеты.

Заполненное заявление появится в личном кабинете налогоплательщика. Человеку надо будет только подтвердить его.

Причем, как отметили налоговики, ВТБ уже начал предоставлять такие данные.

Когда можно получить вычет при покупке квартиры без обращения в ФНС — читайте тут.

Прямо сейчас заберите у «Клерка» 4 000 рублей при подписке на «Клерк.Премиум» до 12 ноября. 

Подробности и условия самой обсуждаемой акции «Клерка» здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить