Если у вас ипотека в ВТБ, банк сам передаст в налоговую документы для вашего вычета

Первый банк подключился к упрощенному порядку получения имущественных налоговых вычетов. И это — ВТБ, сообщает ФНС.
По упрощенному порядку получения вычетов по НДФЛ людям больше не надо сдавать в налоговую никакие документы. Банки сделают это сами, если оформить ипотеку.
ВТБ будет самостоятельно предоставлять данные о купле-продаже квартиры, ее стоимости и размере процентов по ипотеке. А система ФНС — автоматически заполнять заявление на имущественные вычеты.
Заполненное заявление появится в личном кабинете налогоплательщика. Человеку надо будет только подтвердить его.
Причем, как отметили налоговики, ВТБ уже начал предоставлять такие данные.
Когда можно получить вычет при покупке квартиры без обращения в ФНС — читайте тут.
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