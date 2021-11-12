Работа с самозанятыми доведет до налоговой проверки?

Налоговики рассказали о признаках, по которым они будут ловить работодателей, чрезмерно увлекшихся работой с самозанятыми. И напомнили, что результатом и выездная проверка может быть.
Рассказала Ольга Сафонова, юрист адвокатского бюро CTL на своей странице.
«Слушаю выступление зам. руководителя УФНС одного субъекта РФ по теме „Самозанятые“.
Ну, скажу я вам, это какая-то банда эти самозанятые. Сплошной антисоциальный и криминальный элемент нашего общества. А какую тень самозанятые могут бросить на репутацию компаний? До выездной проверки могут довести, черти.
XVI Сибирский налоговый форум».
Ольга Сафонова привела несколько слайдов. На первом слайде налоговик привел признаки подмены трудовых отношений гражданско-правовыми через привлечение самозанятых:
- «физик» регистрирует статус самозанятого по требованию заказчика;
- самозанятых распределяют по объектам (маршрутам) исходя из производственной необходимости;
- заказчик определяет режим работы самозанятого;
- заказчик непосредственно контролирует работу самозанятого и руководит ею;
- самозанятый выполняет работу на оборудовании заказчика;
- оплата услуг самозанятого с явной ежемесячной периодичностью;
- основной доход самозанятого — от одной организации или ИП;
- небольшое количество чеков у самозанятого,который оказывает услуги одной организации;
- самозанятого привлекают на регулярной основе.
На втором слайде показано, что для строительства самозанятых обычно привлекает компания-посредник.
А на третьем — характерные признаки трудовых отношений:
- работник подчиняется правилам внутреннего распорядка, графику работы;
- работодатель оплачивает работнику расходы на деловые поездки;
- работник интегрирован в оргструктуру работодателя;
- периодические выплаты работнику, для которого это единственный источник дохода;
- соглашение о личном выполнении работником определенной работы;
- работодатель обеспечивает рабочее место и условия труда;
- устойчивый и стабильный характер отношений.
Как снизить риски, чтобы договор с самозанятым не признали трудовым — читайте здесь.
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