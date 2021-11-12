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Работа с самозанятыми доведет до налоговой проверки?

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Рубрика Самозанятые
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Налоговики рассказали о признаках, по которым они будут ловить работодателей, чрезмерно увлекшихся работой с самозанятыми. И напомнили, что результатом и выездная проверка может быть.

Рассказала Ольга Сафонова, юрист адвокатского бюро CTL на своей странице.

«Слушаю выступление зам. руководителя УФНС одного субъекта РФ по теме „Самозанятые“.

Ну, скажу я вам, это какая-то банда эти самозанятые. Сплошной антисоциальный и криминальный элемент нашего общества. А какую тень самозанятые могут бросить на репутацию компаний? До выездной проверки могут довести, черти.

XVI Сибирский налоговый форум».

Как правильно работать с самозанятыми? Смотрите запись вебинара «Самозанятые в 2021: регистрация, плюсы и минусы, документооборот».

Ольга Сафонова привела несколько слайдов. На первом слайде налоговик привел признаки подмены трудовых отношений гражданско-правовыми через привлечение самозанятых:

  • «физик» регистрирует статус самозанятого по требованию заказчика;
  • самозанятых распределяют по объектам (маршрутам) исходя из производственной необходимости;
  • заказчик определяет режим работы самозанятого;
  • заказчик непосредственно контролирует работу самозанятого и руководит ею;
  • самозанятый выполняет работу на оборудовании заказчика;
  • оплата услуг самозанятого с явной ежемесячной периодичностью;
  • основной доход самозанятого — от одной организации или ИП;
  • небольшое количество чеков у самозанятого,который оказывает услуги одной организации;
  • самозанятого привлекают на регулярной основе.

На втором слайде показано, что для строительства самозанятых обычно привлекает компания-посредник.

А на третьем — характерные признаки трудовых отношений:

  • работник подчиняется правилам внутреннего распорядка, графику работы;
  • работодатель оплачивает работнику расходы на деловые поездки;
  • работник интегрирован в оргструктуру работодателя;
  • периодические выплаты работнику, для которого это единственный источник дохода;
  • соглашение о личном выполнении работником определенной работы;
  • работодатель обеспечивает рабочее место и условия труда;
  • устойчивый и стабильный характер отношений.

Как снизить риски, чтобы договор с самозанятым не признали трудовым — читайте здесь.

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