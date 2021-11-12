Можно ли ставить разные даты выплаты зарплаты с января по ноябрь и в декабре?

Устанавливать разные сроки выплаты зарплаты в каком-либо месяце нельзя, отмечает Роструд.

Суть вопроса: компания спросила, можно ли установить разные сроки выплаты зарплаты за декабрь и за остальные месяцы. За все месяцы: 8 и 23, а для декабрьской – 10 и 24.

Роструд ответил, что так делать нельзя.

Даты выплаты зарплаты должны быть прописаны во внутренних документах для всех месяцев одинаково.

Если компания установит даты выплаты зарплаты – 8 и 23, то декабрьскую зарплату надо будет выплачивать в последний рабочий день декабря. Так как до 8 января включительно – выходные.

Друзья, а когда у вас в компании выплачивается зарплата за вторую половину декабря? В декабре или в январе?