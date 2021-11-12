Как принять к расходам оплату услуги от самозанятого, если тот умер?

Оплатить услугу самозанятого по реквизитам — это не проблема. Но как получить от него чек, или чем его заменить, чтобы эту оплату принять к расходам? Бухгалтеры дают советы.

Спросил наш подписчик.

«Умер исполнитель-физлицо, оказывающий услуги по договору ГПХ в статусе самозанятого.

Вопрос: как оплатить оказанные услуги?».

В комментариях советуют оплатить по реквизитам, которые указаны в договоре. И запросить у наследников копию свидетельства о смерти. Еще предложили связаться с родственниками и попросить чек выбить в приложении. Но это неправильный вариант.

Правильный алгоритм, с точки зрения одного из комментаторов, такой:

«Надо известить наследников, чтобы в наследственную массу был включен этот долг умершему. После принятия наследства, по документу от нотариуса, выплатить наследникам. Тогда примете в расходы без всякого чека, как оплату за услуги».