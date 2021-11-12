Как принять к расходам оплату услуги от самозанятого, если тот умер?

Оплатить услугу самозанятого по реквизитам — это не проблема. Но как получить от него чек, или чем его заменить, чтобы эту оплату принять к расходам? Бухгалтеры дают советы.
Спросил наш подписчик.
«Умер исполнитель-физлицо, оказывающий услуги по договору ГПХ в статусе самозанятого.
Вопрос: как оплатить оказанные услуги?».
В комментариях советуют оплатить по реквизитам, которые указаны в договоре. И запросить у наследников копию свидетельства о смерти. Еще предложили связаться с родственниками и попросить чек выбить в приложении. Но это неправильный вариант.
Правильный алгоритм, с точки зрения одного из комментаторов, такой:
«Надо известить наследников, чтобы в наследственную массу был включен этот долг умершему. После принятия наследства, по документу от нотариуса, выплатить наследникам. Тогда примете в расходы без всякого чека, как оплату за услуги».
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