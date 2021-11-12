Появится специальная пенсионная программа для самозанятых

Планируют создать единый негосударственный пенсионный план для самозанятых, которые работают на крупные экосистемы типа «Яндекса» или Сбера.

Схема примерно следующая. 1. Платформы с согласия самозанятого удерживают долю его доходов от каждого заказа в качестве пенсионных взносов и направляют их на счет человека в НПФ. 2. Компании вправе делать дополнительные пенсионные отчисления и за свой счет. 3. Впоследствии выплаты самозанятый получает вне зависимости от страны проживания, причем как в случае достижения пенсионного возраста, так и при недееспособности или сложном финансовом положении. 4. До пенсии из этих денег можно взять в долг.

Такая схема обсуждалась на недавнем совещании с участием представителей Минфина, МЭР, Минтруда, ФНС и представителей рынка (Ozon, Yandex, Mail.ru, Сбербанк и др.).

В материалах по итогам заседания отмечается и минус такого нововведения. Это увеличит административную нагрузку на платформы и имеется риск, что самозанятые откажутся от участия в пенсионном плане.

Кроме того, на заседании обсуждали вопрос по другим соцгарантиям самозанятым: отпуск, больничный, декрет, ДМС, пишут «Известия».

Пытаясь решить эти вопросы самостоятельно, платформы сталкиваются с риском переквалификации отношений в трудовые, что может стать барьером для развития бизнеса. Поэтому здесь должно вмешаться государство и определить дополнительные регуляторные меры для устранения пробелов, сказано в материалах заседания.