Появится специальная пенсионная программа для самозанятых

Планируют создать единый негосударственный пенсионный план для самозанятых, которые работают на крупные экосистемы типа «Яндекса» или Сбера.
Схема примерно следующая.Такая схема обсуждалась на недавнем совещании с участием представителей Минфина, МЭР, Минтруда, ФНС и представителей рынка (Ozon, Yandex, Mail.ru, Сбербанк и др.).
1. Платформы с согласия самозанятого удерживают долю его доходов от каждого заказа в качестве пенсионных взносов и направляют их на счет человека в НПФ.
2. Компании вправе делать дополнительные пенсионные отчисления и за свой счет.
3. Впоследствии выплаты самозанятый получает вне зависимости от страны проживания, причем как в случае достижения пенсионного возраста, так и при недееспособности или сложном финансовом положении.
4. До пенсии из этих денег можно взять в долг.
В материалах по итогам заседания отмечается и минус такого нововведения. Это увеличит административную нагрузку на платформы и имеется риск, что самозанятые откажутся от участия в пенсионном плане.
Кроме того, на заседании обсуждали вопрос по другим соцгарантиям самозанятым: отпуск, больничный, декрет, ДМС, пишут «Известия».
Пытаясь решить эти вопросы самостоятельно, платформы сталкиваются с риском переквалификации отношений в трудовые, что может стать барьером для развития бизнеса. Поэтому здесь должно вмешаться государство и определить дополнительные регуляторные меры для устранения пробелов, сказано в материалах заседания.
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