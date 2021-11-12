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💥 У электронных договоров будет единый формат

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Рубрика ЭДО
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Готов формат представления договора в электронной форме. На федеральном портале опубликован проект ФНС.

Электронный договор в формате PDF/A-3 контрагенты будут посылать по ТКС.

Формат может использоваться при формировании следующих документов:

  • договорный документ (функция «ДОГДОК»);
  • протокол разногласий (функция «ПРОРАЗ»);
  • допсоглашение к договорному документу (функция «ДОПСОГЛ»).
Документ представляет из себя файл с расширением PDF, который является единым контейнером, состоящим из:

  • визуальной части, предназначенной для визуального представления и однозначной интерпретации электронного документа пользователем;
  • структурированной части, предназначенной для машинной обработки электронного документа. Это файл в формате XML. Все значимые данные договора, которые присутствуют во вложенном XML-файле, должны быть отображены в визуальной части;
  • электронных подписей участников.
Подписи всегда должны отображаться в визуальной части PDF-документа в виде специального штампа.

Визуальное отображение договора в электронной форме должно содержать текст договора, при необходимости рисунки, таблицы и отображать сведения о сертификатах УКЭП, которыми он был подписан (штамп электронной подписи).

Документ, созданный в формате PDF/A-3, должен соответствовать открытому международному стандарту ISO 19005-3:2012 «Управление документами. Формат файлов электронных документов для долговременного сохранения. Часть 3. Использование ISO 32000-1 с поддержкой для вложенных файлов (PDF/A-3)».

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