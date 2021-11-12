💥 У электронных договоров будет единый формат

Готов формат представления договора в электронной форме. На федеральном портале опубликован проект ФНС.
Электронный договор в формате PDF/A-3 контрагенты будут посылать по ТКС.
Формат может использоваться при формировании следующих документов:Документ представляет из себя файл с расширением PDF, который является единым контейнером, состоящим из:
- договорный документ (функция «ДОГДОК»);
- протокол разногласий (функция «ПРОРАЗ»);
- допсоглашение к договорному документу (функция «ДОПСОГЛ»).
- визуальной части, предназначенной для визуального представления и однозначной интерпретации электронного документа пользователем;
- структурированной части, предназначенной для машинной обработки электронного документа. Это файл в формате XML. Все значимые данные договора, которые присутствуют во вложенном XML-файле, должны быть отображены в визуальной части;
- электронных подписей участников.
Визуальное отображение договора в электронной форме должно содержать текст договора, при необходимости рисунки, таблицы и отображать сведения о сертификатах УКЭП, которыми он был подписан (штамп электронной подписи).
Документ, созданный в формате PDF/A-3, должен соответствовать открытому международному стандарту ISO 19005-3:2012 «Управление документами. Формат файлов электронных документов для долговременного сохранения. Часть 3. Использование ISO 32000-1 с поддержкой для вложенных файлов (PDF/A-3)».
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