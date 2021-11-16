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Если доля на землю оформлена в гектарах, а не в виде дроби, земельного налога не будет. Но скоро это исправят

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Рубрика Земельный налог
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Размеры долей сельхозземли могут быть выражены в гектарах или баллах. Их можно пересчитать в правильную дробь. Но пока они не пересчитаны, для начисления земельного налога нет оснований.

Есть постановление Правительства от 16.09.2020 № 1475 по такому пересчету.

Например, вот формула для пересчета гектаров в дробь:

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Однако такой пересчет осуществляется только добровольно. Обязанности делать пересчет ни у кого нет.

Если по данным Росреестра доля выражена в гектарах, то налоговики не должны начислять земельный налог.

Об этом сообщается в письме ФНС № БС-3-21/7236@ от 02.11.2021 от 02.11.2021.

Аналогичные разъяснения также даны в письмах ФНС № СД-4-21/11161@ от 06.08.2021, № БС-19-21/296 от 24.08.2021.

Но эту ситуацию, позволяющую не платить налог, скоро исправят.

Минсельхоз разработал проект, который вводит обязательность пересчета размеров земельных долей, выраженных в гектарах, в виде простой правильной дроби и процедуры такого пересчета.

Об этих планах Минсельхоза рассказала ФНС в письме № БС-4-21/17664@ от 28.10.2021.

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