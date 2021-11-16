🍴 Выездные банкеты освобождены от НДС

Услуги общественного питания с 2022 года освобождены от НДС. Выездного обслуживания, когда банкет устраивается на территории заказчика, это тоже касается.

Освобождение общепита от НДС введено Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ.

Есть определенные условия: сумма доходов не превышает 2 млрд руб.;

удельный вес доходов от реализации услуг общепита в общей сумме доходов составляет не менее 70 %;

среднемесячный размер зарплаты сотрудников не ниже среднемесячной начисленной зарплаты в каждом субъекте РФ по этому виду деятельности (условие будет применяться с 1 января 2024 года).

При этом к услугам общепита не относится:

реализация готовой еды отделами кулинарии в розничной торговле;

реализация продукции общепита фирмами и ИП, которые ведут заготовочную деятельность;

продажа продукции организациям и ИП, которые оказывают услуги общепита или занимаются розничной торговлей.

Организация, оказывающая услуги общепита вне объектов общественного питания по месту, выбранному заказчиком (выездное обслуживание), имеет право с 1 января 2022 года применять освобождение от НДС при соблюдении перечисленных условий.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-07-07/79758 от 01.10.2021.

То есть у фирмы может вообще не быть зала обслуживания. Можно устраивать банкеты на территории заказчика. Такая реализация (кейтеринг) с 2022 года также будет освобождена от НДС.