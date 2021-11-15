Бизнес ждет разъяснений по налогам на субсидии за нерабочие дни. Власти обещали, что налогов не будет

С 1 ноября бизнесмены начали оформлять субсидии по 1 МРОТ на сотрудника и одновременно задумались о налогообложении этой госпомощи.

Потратить деньги — дело нехитрое, но не придется ли потом платить налог на прибыль, НДС или налог по УСН?

Этим вопросом озадачился читатель нашего форума.

Напомним, субсидия за нерабочие дни регулируется постановлением Правительства № 1513 от 07.09.2021.

Цель субсидии — частичная компенсации затрат бизнеса и НКО, связанных:

с деятельностью в условиях нерабочих дней;

с введением пропускной системы по QR-кодам.

Подобные вопросы возникали и в прошлом году, когда бизнес получал субсидии. Но тогда оперативно внесли поправки в статью 251 НК, которая содержит список необлагаемых налогом на прибыль доходов. Этот же список годится и для упрощенцев. По прошлогодним субсидиям вышло несколько разъясняющих писем Минфина. Например, от 02.09.2020 № 03-03-06/1/76953, № 03-07-11/116076 от 30.12.2020, от 13.04.2021 № 03-03-06/1/27516. В них разъясняется, что есть два постановления Правительства по субсидиям: № 576 от 24.04.2020 — субсидии субъектам МСП из пострадавших отраслей;

№ 976 от 02.07.2020 — субсидии субъектам МСП и НКО на проведение мероприятий по профилактике коронавируса. Так вот, субсидия по ПП № 976 налогами облагается, а по ПП № 576 — не облагается, потому что она прямо поименована в статье 251 НК (пункт 60).

Новая субсидия по ПП № 1513 в статье 251 НК не значится. Но не исключено, что примут поправки в НК и ее туда внесут, считают наши читатели.

Обсуждение этого вопроса идет в теме форума «Субсидия за нерабочие дни».

Более того, об освобождении от налогов этой госпомощи заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

По его словам, получатели поддержки будут однократно освобождены от налога на доходы по гранту и от взносов по зарплатам сотрудников, а те в свою очередь — от НДФЛ с таких средств.

Так что ждем поправок в НК. Следите за нашими новостями.