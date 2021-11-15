Не бойтесь разозлить налоговую тем, что не дадите им документы по незаконному требованию

Не обязательно давать налоговикам все, что они просят в своих требованиях, особенно если требования незаконные.

Рассказал налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

«Очередное неправомерное требование налоговой, направленное с нарушением п.2 ст. 93.1 НК. Компания уже вовсю готовила документы, но мы вовремя схватили их за руку.

Некоторые клиенты и даже некоторые налоговые консультанты и адвокаты говорят, „вы разозлите налоговую! Не надо давать отказной ответ, а стоит им дать документы!“.

Поясню простым и доступным языком. Даёте документы отделу предпроверочного анализа и тем самым облегчаете налоговой работу и высвобождаете ей время в грядущей выездной налоговой проверке (это если её ещё назначат).

А на их гипотетическую злость вообще не стоит обращать внимание, тем более, что они должны быть беспристрастны, объективны и вообще вежливы как сотрудники Министерства культуры».

В комментариях усомнились, в чем незаконность этого требования, на что автор ответил, что нигде в нем нет указания на конкретную сделку. А кто-то считает, что не надо злить налоговую, и просто дать ответ в усеченном варианте. А то придут с проверкой, если начать ерепениться. На это пишут:

«Проверку не назначают по типу ерепенится/не ерепенится. А по факту, есть основания для доначислений или нет».