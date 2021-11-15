👮 Налоговики устроили ОПГ с бизнесом и «возместили» НДС на 2,9 млрд

Пятерых участников организованной группы будут судить за мошенничество в особо крупном размере. Что примечательно, в составе группы были и налоговики и бизнесмены. А всего они получили из бюджета 2,9 млрд рублей.

Об этом сообщают на сайте Генпрокуратуры.

Товар продавали за рубеж через цепочку подконтрольных компаний по завышенной цене. Выше цена — выше НДС к возмещению из бюджета. Еще и сделки были только на бумаге.

Всего возместили НДС на 2,9 млрд рублей, деньги поступили на расчетные счета компаний.

Всем пятерым грозит наказание по ч. 4 ст. 159 УК, мошенничество в особо крупном, совершенное организованной группой. Это лишение свободы до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей. Штраф может быть в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.