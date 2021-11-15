В субсидии могут отказать не из-за того, что работникам не платили зарплату, или компания не в реестре МСП. Может быть и банальная ошибка — перепутали бланк заявления с другой субсидией.
Спрашивает наш подписчик.
«Получили отказ по субсидии на основании „указаны сведения об организации, не осуществляющей деятельность на территории муниципального образования, в отношении которого принято решение об ограничительных мерах“.
Мы в МО, деятельность организаций, которым отказали — автошкола, ресторан и магазин. Отказ у всех одинаковый.
Я что-то не так заполнила в заявлении или эти виды деятельности в МО права на субсидию не имеют? Или надо спорить? Письма этим организациям о праве на субсидию присылали».
В комментариях напомнили, что розничной торговле субсидию не дадут. И посоветовали проверить форму, по которой заявление подавали. Должна быть КНД 1150127.
Вообще, многие путают номера заявлений:
«Отправили 1 ноября сначала не по той форме. Позвонила налоговичка, попросила переделать заявление. Вчера получили деньги. Сегодня по ТКС пришёл отказ. Глюк какой-то похоже».
И еще случай:
«Я тоже сначала по 126 заполнила и получила три отказа... Сегодня перенаправила по 127 форме, надеюсь, что примут».
Еще люди боятся, что субсидию за нерабочие дни назад потребуют, потому что они в эти дни работали. Кстати, если зарплату работникам не платили за период, нужный для субсидии — ее компании не дадут.
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