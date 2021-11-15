В субсидии могут отказать не из-за того, что работникам не платили зарплату, или компания не в реестре МСП. Может быть и банальная ошибка — перепутали бланк заявления с другой субсидией.

Спрашивает наш подписчик.

«Получили отказ по субсидии на основании „указаны сведения об организации, не осуществляющей деятельность на территории муниципального образования, в отношении которого принято решение об ограничительных мерах“.

Мы в МО, деятельность организаций, которым отказали — автошкола, ресторан и магазин. Отказ у всех одинаковый.

Я что-то не так заполнила в заявлении или эти виды деятельности в МО права на субсидию не имеют? Или надо спорить? Письма этим организациям о праве на субсидию присылали».

В комментариях напомнили, что розничной торговле субсидию не дадут. И посоветовали проверить форму, по которой заявление подавали. Должна быть КНД 1150127.

Вообще, многие путают номера заявлений:

«Отправили 1 ноября сначала не по той форме. Позвонила налоговичка, попросила переделать заявление. Вчера получили деньги. Сегодня по ТКС пришёл отказ. Глюк какой-то похоже».

И еще случай:

«Я тоже сначала по 126 заполнила и получила три отказа... Сегодня перенаправила по 127 форме, надеюсь, что примут».

Еще люди боятся, что субсидию за нерабочие дни назад потребуют, потому что они в эти дни работали. Кстати, если зарплату работникам не платили за период, нужный для субсидии — ее компании не дадут.