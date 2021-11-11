Люди боятся, что у них заберут назад субсидию за нерабочие дни — они в них работали

Для субсидии за нерабочие дни есть несколько требований — быть в реестре МСП, определенные коды по ОКВЭД, долги по налогам не более 3 тыс. руб. и пр. Но там нет обязанности работать или не работать в эти дни.

Спрашивает наш подписчик.

«Мы получили субсидию по Постановлению Правительства РФ N 1513 от 07.09.21.

Но радоваться не спешим, так как есть сомнения в том, что ее правильно рассчитали. У нас на июнь 2021 работало 9 работников, но по неполным ставкам. В РСВ среднесписочная численность 5 чел., а субсидия — на 9 человек.

И второе: мы работали в нерабочие дни с 30.10.21 по 07.11.21. Привязано ли как-то это к выплате субсидий? Я нигде не нашла информацию о связи нерабочих дней с получением субсидий (в том смысле, что не было таких условий), тем не менее субсидия как раз выплачивается за нерабочие дни.

Может тут найдутся те, у кого субсидию потом требовали назад?».

там не было. На «Клерке» недавно писали про оба вида субсидий, здесь здесь . Требования работать или не работать в нерабочие дни

В комментариях пишут:

«Во-первых, среднесписочная численность никакой роли не играет. Количество человек считается по разделу 3 РСВ. О чем прямо написано в постановлении 1513. Во-вторых, в условиях получения субсидии ни слова не написано про то, что вы не должны были работать».

Значит, нужно только соответствовать критериям для ее получения. Правда, не так давно мы писали, что налоговики потребовали вернуть назад ковидную субсидию. Дескать, сбой у них был.