Увольняйте за прогул правильно. Иначе работник может обратиться в суд и потребовать компенсации

Уволить за прогул не так легко. Надо сначала составить акт об отсутствии на работе и взять объяснительную. Без этого работодателя могут ждать проблемы.

В «Клерк.Консультациях» задали два вопроса про увольнение сотрудников за прогул.

В одном случае — сотрудник просто ушел со смены без предупреждения. И не выходит на связь уже четыре дня.

Эксперт Надежда Камышева ответила, что за тот день, когда сотрудник ушел с работы без предупреждения, надо было составить акт об отсутствии на работе. Его должны подписать не менее трех человек.

А перед увольнением за прогул — запросить объяснительную:

«Прежде чем поставить прогул, вы должны запросить объяснения (ч. 1 ст. 193 ТК РФ). Причем направить запрос работнику лучше в письменном виде, чтобы было подтверждение, что вы свою обязанность выполнили».

Если сотрудник в течение двух рабочих дней не ответит на запрос — составляется акт.

«Пока не получены объяснения, в табеле ставите, что работник отсутствовал по невыясненной причине. Потому что он может быть на больничном», — пояснила Надежда Камышева.

Причем за все дни отсутствия на работе работодатель должен составлять акт.

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Второй вопрос — в отношении сотрудника, который болеет, но брать больничный не хочет. Причем не скрывает этого от начальства.

Надежда Камышева посоветовала и в этом случае запросить объяснительную. Просто взять и уволить за прогул — нельзя.

Так как работник в любой момент может принести больничный. И увольнение признают незаконным.

А работодателю придется выплатить средний заработок за все время, начиная от увольнения и заканчивая днем восстановление. Если работник запросит компенсацию морального вреда и суд ее одобрит — то надо будет выплатить и ее.