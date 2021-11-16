Нужно ли покупать онлайн-кассу для единичной продажи физлицу? Или есть варианты?

Бухгалтеры предлагают варианты, как продать имущество компании физлицу, если нет кассы. Как вариант — арендовать кассу на один чек, чтобы ее не покупать.

Спрашивает наш подписчик.

«Компания не работает и никогда не будет работать с физиками. Но нужно продать автомобиль физлицу и как-то пробить чек.

Посоветуйте, пожалуйста, надёжного посредника (агента), который пробьёт чек. Очень интересен конкретный личный опыт, включая порядок действий.

Возможно, кто-то пошёл другим путём, и тоже всё получилось. А ещё интересно: удалось ли кому-то при первом нарушении отделаться предупреждением?».

Несколько комментаторов написали, что купили кассу.

В комментариях советуют:

«Мы использовали разные варианты:

покупали кассу,

брали в аренду облачную кассу,

проводили платеж через Робочеки,

дали отсрочку в платеже на 5 лет (а дальше хоть потоп),

провели платеж через агента, у которого есть ККМ (там группа несвязанных компаний)».

Еще есть вариант с арендой кассы на один чек:

«МТС-банк, аренда кассового аппарата на один чек. Оперативно, четко. Мне было удобно с ними. И у них нет процентов от суммы чека, только стоимость фискального накопителя и стоимость аренды. Если сумма сделки высокая, то это намного выгоднее, чем процент от сделки у посредников».

А самый очевидный вариант с автомобилем — предлагают через автокомиссионку.