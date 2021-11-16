Нужно ли покупать онлайн-кассу для единичной продажи физлицу? Или есть варианты?

Бухгалтеры предлагают варианты, как продать имущество компании физлицу, если нет кассы. Как вариант — арендовать кассу на один чек, чтобы ее не покупать.
Спрашивает наш подписчик.
«Компания не работает и никогда не будет работать с физиками. Но нужно продать автомобиль физлицу и как-то пробить чек.
Посоветуйте, пожалуйста, надёжного посредника (агента), который пробьёт чек. Очень интересен конкретный личный опыт, включая порядок действий.
Возможно, кто-то пошёл другим путём, и тоже всё получилось. А ещё интересно: удалось ли кому-то при первом нарушении отделаться предупреждением?».
Несколько комментаторов написали, что купили кассу.
В комментариях советуют:
«Мы использовали разные варианты:
- покупали кассу,
- брали в аренду облачную кассу,
- проводили платеж через Робочеки,
- дали отсрочку в платеже на 5 лет (а дальше хоть потоп),
- провели платеж через агента, у которого есть ККМ (там группа несвязанных компаний)».
Еще есть вариант с арендой кассы на один чек:
«МТС-банк, аренда кассового аппарата на один чек. Оперативно, четко. Мне было удобно с ними. И у них нет процентов от суммы чека, только стоимость фискального накопителя и стоимость аренды. Если сумма сделки высокая, то это намного выгоднее, чем процент от сделки у посредников».
А самый очевидный вариант с автомобилем — предлагают через автокомиссионку.
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