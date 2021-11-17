Контрагенты будут подписывать электронный акт сверки. Формат уже разработан

Акт сверки будет в виде XML-файла.
Опубликован проект приказа ФНС, которым будет утвержден электронный формат акта сверки взаимных расчетов.
В акте будет два файла.
Чей файл
Их чего состоит
файл обмена информации отправителя
сведения передающей стороны об известных операциях между отправителем и получателем (их обстоятельствах)
файл обмена информации получателя
идентификационные сведения о файле обмена информации отправителя и сведений второй стороны в отношении известных операций между отправителем и получателем (их обстоятельствах) в ходе сопоставления которых были выявлены расхождения
Фай будет примерно такой: ON_AKTSVEROTP_1_972_01_05_01_xx.
Расширение имени файла — xsd.
В акте будет таблица с данными: начальное сальдо, обороты по дебету и кредиту, конечное сальдо.
Напомним, ранее были опубликованы форматы следующих документов:
- договора;
- транспортной накладной и других перевозочных документов.
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