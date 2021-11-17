Учитесь управленческому учету прямо на «Клерке». Мы набираем группу

Слышали про новую систему налогообложения АСН? Налоговая сама рассчитает ваши налоги. Директора компания потирают руки: можно будет уволить половину бухгалтерии. Как бы не так! А кто будет следить за управленческой отчетностью? Кто с помощью управленки покажет руководству, где в финансах компании дыры?
«Клерк» с декабря запускает первую группу по повышению квалификации на тему управленческого учета. А в результате выдадим удостоверение, которое будет в госреестре Рособрнадзора.
О чем курс и как будут учить
Курс об управленческом учете, с теории и до практического внедрения в 1С. Обучение — онлайн, через видео-лекции, конспекты, онлайн—встречи, мастер-классы и закрытые чаты.
Все серьезно, Центр обучения «Клерка» обладает образовательной лицензией. Наши документы о прохождении курса вносят в реестр Рособрнадзора.
Посмотрите полную программу курса.
Почему управленческий учет?
Потому что профессию штатного бухгалтера постепенно вытесняют аутсорсеры и автоматизированные сервисы. Руководитель компании не понимает, за что он платит бухгалтеру, «она же только кнопки нажимает», «отчеты рисует» и «налоговой деньги отдает».
Управленческий учет же позволяет бухгалтеру вникнуть в финансовые процессы компании, объяснить их директору, и, что важно, начать деньги для компании зарабатывать через оптимизацию этих процессов. Сэкономленные деньги — заработанные деньги.
Запишитесь сейчас, пока места в декабрьской группе еще есть.
Кто читает курс
Звездный состав. Подбирали экспертов тщательно. Преподавательская группа состоит из 4 человек: трех практиков, которые специализируются на разных участках УУ, и одного к.э.н., доцента, который обеспечивает методическую выверенность образовательной программы.
Встречайте:
- Лариса Магафурова, руководитель аутсорсинговой компании, опыт настраивания управленческого учета более 17 лет.
- Екатерина Носова, эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель.
- Юлия Богдан, консультант крупных компаний по финансовым стратегиям, юрист.
- Елена Потехина, кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».
Что вы получите в итоге
Вы получите, для начала, 120 часов повышения квалификации. Это не просто начитывание информации на камеру, а обучение навыкам управленческого учета. С примерами и практическими заданиями.
А в итоге вы получите удостоверение о повышении квалификации, зарегистрированное в реестре ФИС ФРДО. Это расшифровывается как Федеральная Информационная Система «Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».
Работодатели сейчас проверяют все дипломы и удостоверения в этом реестре, и просто так в него не попасть.
Хватит гуглить ответы на профессиональные вопросы! Доверьте их экспертам «Клерка». Завалите лучших экспертов своими вопросами, они это любят!
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