Учитесь управленческому учету прямо на «Клерке». Мы набираем группу

Слышали про новую систему налогообложения АСН? Налоговая сама рассчитает ваши налоги. Директора компания потирают руки: можно будет уволить половину бухгалтерии. Как бы не так! А кто будет следить за управленческой отчетностью? Кто с помощью управленки покажет руководству, где в финансах компании дыры?

«Клерк» с декабря запускает первую группу по повышению квалификации на тему управленческого учета. А в результате выдадим удостоверение, которое будет в госреестре Рособрнадзора.

О чем курс и как будут учить

Курс об управленческом учете, с теории и до практического внедрения в 1С. Обучение — онлайн, через видео-лекции, конспекты, онлайн—встречи, мастер-классы и закрытые чаты.

Все серьезно, Центр обучения «Клерка» обладает образовательной лицензией. Наши документы о прохождении курса вносят в реестр Рособрнадзора.

Посмотрите полную программу курса.

Почему управленческий учет?

Потому что профессию штатного бухгалтера постепенно вытесняют аутсорсеры и автоматизированные сервисы. Руководитель компании не понимает, за что он платит бухгалтеру, «она же только кнопки нажимает», «отчеты рисует» и «налоговой деньги отдает».

Управленческий учет же позволяет бухгалтеру вникнуть в финансовые процессы компании, объяснить их директору, и, что важно, начать деньги для компании зарабатывать через оптимизацию этих процессов. Сэкономленные деньги — заработанные деньги.

Запишитесь сейчас, пока места в декабрьской группе еще есть.

Кто читает курс

Звездный состав. Подбирали экспертов тщательно. Преподавательская группа состоит из 4 человек: трех практиков, которые специализируются на разных участках УУ, и одного к.э.н., доцента, который обеспечивает методическую выверенность образовательной программы.

Встречайте:

Лариса Магафурова , руководитель аутсорсинговой компании, опыт настраивания управленческого учета более 17 лет.

, руководитель аутсорсинговой компании, опыт настраивания управленческого учета более 17 лет. Екатерина Носова , эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель.

, эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель. Юлия Богдан , консультант крупных компаний по финансовым стратегиям, юрист.

, консультант крупных компаний по финансовым стратегиям, юрист. Елена Потехина, кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Что вы получите в итоге

Вы получите, для начала, 120 часов повышения квалификации. Это не просто начитывание информации на камеру, а обучение навыкам управленческого учета. С примерами и практическими заданиями.

А в итоге вы получите удостоверение о повышении квалификации, зарегистрированное в реестре ФИС ФРДО. Это расшифровывается как Федеральная Информационная Система «Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».

Работодатели сейчас проверяют все дипломы и удостоверения в этом реестре, и просто так в него не попасть.

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