«Ночной бухгалтер». Новая система налогообложения. АСН: налоговики сами посчитают ваши налоги

В новом налоговом режиме для малого бизнеса налоги будут считать сами налоговики, а страховых взносов вообще не будет. И называться все это будет АСН. Автоматизированная система налогообложения.

Аналог упрощенки?

Новый налоговый режим — АСН — будет работать с 1 июля 2022 года. Пока это будет эксперимент: действовать он будет на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана.

Если коротко, то суть в том, что это почти аналог УСН: там похожие ограничения и даже есть варианты «доходы» и «доходы минус расходы». Доступна АСН будет малому и микро-бизнесу.

Из самого интересного: откуда будут брать данные, чтобы посчитать за вас налог? Из данных вашей ККТ, банков и сведений, которые вы подаете через личный кабинет на сайте ФНС.

Страховые взносы за сотрудников не нужно будет платить вообще.

В общем-то, похоже на такой вот салон красоты: вы проходите, присаживайтесь, а мы вам сейчас сами и налог посчитаем, и данные ваши проанализируем. А вы просто предпринимательствуйте дальше.

Мы спросили мнение Сергея Кошелева, налогового консультанта, в прошлом руководителя Управления ФНС России по Владимирской области, координатора проекта «АналогиЯ — азбука налоговой безопасности»:

— Что тут сказать? Это тренд последнего времени от налоговиков. Мы вот, мол, такие добрые, меняемся местами с налогоплательщиками — начисляем вам налог. А вы, мол — налогоплательщики — нас проверяете в течение трех месяцев. Если нет претензий — мы списываем, а есть претензии — мы списываем со счета деньги и разбираемся потом. Иными словами, вы должны платить налогов столько, сколько должны! А сколько вы должны — скажем мы.

Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, как поется в той самой песне.

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