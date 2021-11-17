⚡ Часть зарплаты в 1 МРОТ всех сотрудников из пострадавшего бизнеса освободят от НДФЛ и взносов

Бизнес, который получил субсидию за нерабочие дни, получит еще одну льготу ­— однократное освобождение от взносов и НДФЛ выплат сотрудникам в пределах МРОТ (12 792 руб.).

Сегодня Госдума рассматривает во втором, основном чтении, законопроект № 1258307-7 с поправками в НК.

Освобождение от НДФЛ прописали в п.89 статьи 217 НК, освобождение от взносов — в пп.17 п.1 ст. 422 НК.

Выплаты освобождаются от налогообложения однократно в календарном месяце получения субсидии или в следующем за ним календарном месяце.

Таким образом, если вы получили субсидию в ноябре, то можно не облагать НДФЛ и взносами часть зарплаты сотрудников за ноябрь или декабрь.

В НК нет привязки к количеству работников, на которых получена субсидия (как известно, это численность за июнь по РСВ).

То есть освобождаются выплаты всем работникам, которым начислена зарплата, например, за ноябрь. Если субсидию вы получили на 10 человек, а в ноябре у вас работают 50 человек, то освобождение будет применяться ко всем 50 сотрудникам. Это следует из буквального толкования новых норм НК.

Заметим, что за освобожденную от взносов часть зарплаты работникам не будут начислены пенсионные баллы, потому что речь идет об исключении этой суммы из базы по взносам, а не о применении к ней льготной ставки в 0 %.

Впрочем, потеря не столь велика. За взносы с выплаты в 12 792 руб. в 2021 году положено 0,087 пенсионных балла, что в переводе в рубли — 8 руб. 09 коп.

PS. Сегодня законопроект принят во втором чтении. Третье чтение состоится завтра.