🏦 Отказаться от банковских услуг станет проще

От банковских услуг можно будет отказаться дистанционно, сказали в ЦБ.
О нововведении рассказал первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев:
«Мы [ЦБ] внесли изменение в 683-е положение Банка России, где обязали финансовые организации предоставлять своим клиентам сервис, который позволил бы им отказаться от предоставления услуг в дистанционной форме».
Второе изменение связано с безопасностью клиентов. Банки будут быстрее оповещать полицию о тех людях, которые участвуют в выводе похищаемых денег.
Материал по «Интерфаксу».
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