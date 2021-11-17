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🏦 Отказаться от банковских услуг станет проще

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Рубрика Банки
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От банковских услуг можно будет отказаться дистанционно, сказали в ЦБ.

Кроме этого, банки будут передавать в полицию информацию о мошеннических переводах.

О нововведении рассказал первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев:

«Мы [ЦБ] внесли изменение в 683-е положение Банка России, где обязали финансовые организации предоставлять своим клиентам сервис, который позволил бы им отказаться от предоставления услуг в дистанционной форме».

Второе изменение связано с безопасностью клиентов. Банки будут быстрее оповещать полицию о тех людях, которые участвуют в выводе похищаемых денег.

Материал по «Интерфаксу».

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