Снизили НДС по мотоциклам

Если купить автомобиль у физлица, а потом продать его, то НДС надо платить только с разницы в цене. А вот по мотоциклам было все не так радужно. Но теперь ситуацию исправили. Приняты поправки в НК.
Изменения внесли в пункт 5.1 статьи 154 НК.
Теперь НДС-база на мотоциклы, приобретенные у физлиц, будет в виде разницы продажной и покупной цены.
Аналогичные правила сейчас действуют по приобретенным у населения автомобилям, электронной и бытовой технике.
Ранее у бизнеса возникал вопрос по налогообложения мотоциклов б/у. Минфин пояснял — платить НД надо со всей стоимости (письмо от 20.02.2020 № 03-07-11/12027).
Теперь ситуация изменилась. Перепродажа мотоциклов стала более выгодной.
Законопроект с этими поправками принят сегодня во втором чтении.
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