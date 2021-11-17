ВТБ стал по подписке сдавать авто в аренду для бизнеса

У ВТБ появился сервис по подписке на автомобили. Это долгосрочная аренда авто, плюс ряд дополнительных услуг. Чем отличается от того жен каршеринга — автомобиль дается новый, он будет на гарантии и в той комплектации, которую выберет клиент.
Кроме того, в подписку входит:
- техобслуживание;
- ОСАГО и КАСКО;
- сезонная замена шин;
- круглосуточная помощь на дороге;
- регистрация в ГИБДД;
- оплата всех налогов;
- персональный консьерж, который сам заберет машину для техосмотра или шиномонтажа, и вернет обратно.
Пока доступно для Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани и Екатеринбурга.
Чтобы начать пользоваться, прямо на сайте нужно выбрать автомобиль:
Далее нужно оплатить обеспечительный платеж (после окончания аренды его вернут). После автомобиль забронируют, подготовят к использованию, застрахуют, зарегистрируют в ГИБДД, поменяют шины, если нужно — и доставят по указанному адресу.
Срок аренды — от 6 месяцев до двух лет (но они строгие — 6, 12, 18 или 24 месяца). Каждые полгода, при желании, автомобиль можно менять. Аренду можно продлевать.
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