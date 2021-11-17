Нумерацию счетов-фактур по порядку соблюдать необязательно

Если в компании нумерация счетов-фактур бывает не по порядку, никаких штрафов или других санкций за это нет. Но бухгалтеры советуют порядок нумерации прописать в учетную политику, чтобы было меньше вопросов.

Спрашивает наш подписчик.

«Коллеги, подскажите, пожалуйста, ООО на ОСНО, какие санкции грозят за несоблюдение нумерации счетов-фактур? Пропуски и непоследовательность».

Минфин в письме № 03-07-09/411 от 12.01.2017 по этому поводу писал:

«Право на применение вычетов по налогу на добавленную стоимость не поставлено в зависимость от порядка формирования порядковых номеров счетов-фактур, выставляемых продавцом при реализации товаров (работ, услуг)».

В комментариях пишут, что никаких санкций на практике за это нет:

«Никаких. Кроме того, что вы покажете, что у вас бардак».

Но тут проблема с номерами не из-за бардака, пишет автор:

«Перегружаем реализации из программы для отеля, очень много корректировок — то удаляем лишнее проживание, то добавляем которого нет».

Еще советуют в приказе или в учетной политике прописать, как нумеровать счета-фактуры, по порядку, или с привязкой к дате, или еще как-то. Чтобы меньше вопросов было.