Нумерацию счетов-фактур по порядку соблюдать необязательно

Если в компании нумерация счетов-фактур бывает не по порядку, никаких штрафов или других санкций за это нет. Но бухгалтеры советуют порядок нумерации прописать в учетную политику, чтобы было меньше вопросов.
Спрашивает наш подписчик.
«Коллеги, подскажите, пожалуйста, ООО на ОСНО, какие санкции грозят за несоблюдение нумерации счетов-фактур? Пропуски и непоследовательность».
Минфин в письме № 03-07-09/411 от 12.01.2017 по этому поводу писал:
«Право на применение вычетов по налогу на добавленную стоимость не поставлено в зависимость от порядка формирования порядковых номеров счетов-фактур, выставляемых продавцом при реализации товаров (работ, услуг)».
В комментариях пишут, что никаких санкций на практике за это нет:
«Никаких. Кроме того, что вы покажете, что у вас бардак».
Но тут проблема с номерами не из-за бардака, пишет автор:
«Перегружаем реализации из программы для отеля, очень много корректировок — то удаляем лишнее проживание, то добавляем которого нет».
Еще советуют в приказе или в учетной политике прописать, как нумеровать счета-фактуры, по порядку, или с привязкой к дате, или еще как-то. Чтобы меньше вопросов было.
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