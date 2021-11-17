Переписываться с контрагентом по мессенджеру становится опасно. Подробности — на бесплатном вебинаре

Электронная переписка с контрагентом может стать основанием для полицейской проверки компании. И далее — для возбуждения уголовного дела. А как от этого защититься?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Правовые аспекты корпоративной переписки». Он пройдет завтра, 18 ноября, начало в 11:00 по Москве.
Самое главное, что будет на вебинаре:
- вправе ли полиция получать переписку без решения суда;
- что такое защищенные мессенджеры;
- как правильно вести и хранить корпоративную переписку;
- как подготовиться к возможным спорам с контрагентом;
- как защитить компанию от утечки информации.
Спикер — Владимир Юрасов, адвокат и управляющий партнер МКА «Юрасов, Ларин и партнеры».
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