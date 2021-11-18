💉 🎁 Призы вакцинированным не будут облагаться НДФЛ

Сейчас во многих регионах вреди вакцинированных граждан идет розыгрыш призов. Те, кому достанется приз, платить НДФЛ с подарка не будет. Внесены поправки в НК.
Госдума приняла законопроект, которым статья 217 НК дополнена новым пунктом 87.
От НДФЛ освобождены доходы в виде призов в денежной и натуральной форме, полученные гражданами, принявших участие в вакцинации, в рамках стимулирующих мероприятий.
Такие мероприятия (розыгрыш призов) должны быть организованы:
- в соответствии с законодательными актами РФ,
- в соответствии с актами президента;
- в соответствии с актами правительства;
- в соответствии с законами или иными актами региональной власти;
- в соответствии с решениями органов местного самоуправления.
Выплата должна быть за счет бюджета.