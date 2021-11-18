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💉 🎁 Призы вакцинированным не будут облагаться НДФЛ

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Рубрика НДФЛ
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Сейчас во многих регионах вреди вакцинированных граждан идет розыгрыш призов. Те, кому достанется приз, платить НДФЛ с подарка не будет. Внесены поправки в НК.

Госдума приняла законопроект, которым статья 217 НК дополнена новым пунктом 87.

От НДФЛ освобождены доходы в виде призов в денежной и натуральной форме, полученные гражданами, принявших участие в вакцинации, в рамках стимулирующих мероприятий.

Такие мероприятия (розыгрыш призов) должны быть организованы:

  • в соответствии с законодательными актами РФ,
  • в соответствии с актами президента;
  • в соответствии с актами правительства;
  • в соответствии с законами или иными актами региональной власти;
  • в соответствии с решениями органов местного самоуправления.

Выплата должна быть за счет бюджета.

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