Кроме того, из ЕГРИП и ЕГРЮЛ предлагают не исключать, если компания или ИП начали сдавать отчетность, и у них появилось движение средств на счетах.
В Госдуму внесли проект закона о поправках в ФЗ о регистрации юрлиц и ИП. Один из авторов — председатель комитета по финрынкам Анатолий Аксаков.
Поправок много, часть из них носит технический характер, но для бизнеса стоит отметить вот эти:
- у заявителя при регистрации ИП предлагают не требовать паспорт;
- ИП или компанию предлагают не исключать из реестра как недействующие, если они начнут сдавать отчетность и у них появится движение денег на счетах;
- если компания исправила запись о недостоверности — принудительно исключать не будут (сейчас если появилась запись, через 6 месяцев исключают);
- если фирму банкротят — то принудительно исключать также не будут (сейчас такие коллизии встречаются);
- среди оснований для принудительного исключения из реестров появится требование 115-ФЗ - если компания или ИП неблагонадежный клиент по "банковскому светофору".
Скачать проект закона № 19332-8 можно во вложении.
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