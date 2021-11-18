Кроме того, из ЕГРИП и ЕГРЮЛ предлагают не исключать, если компания или ИП начали сдавать отчетность, и у них появилось движение средств на счетах.

В Госдуму внесли проект закона о поправках в ФЗ о регистрации юрлиц и ИП. Один из авторов — председатель комитета по финрынкам Анатолий Аксаков.

Поправок много, часть из них носит технический характер, но для бизнеса стоит отметить вот эти:

у заявителя при регистрации ИП предлагают не требовать паспорт;

ИП или компанию предлагают не исключать из реестра как недействующие, если они начнут сдавать отчетность и у них появится движение денег на счетах;

если компания исправила запись о недостоверности — принудительно исключать не будут (сейчас если появилась запись, через 6 месяцев исключают);

если фирму банкротят — то принудительно исключать также не будут (сейчас такие коллизии встречаются);

среди оснований для принудительного исключения из реестров появится требование 115-ФЗ - если компания или ИП неблагонадежный клиент по "банковскому светофору".

Скачать проект закона № 19332-8 можно во вложении.

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