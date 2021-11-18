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При оплате через СБП все равно надо выдавать чек. Минфин не планирует это менять

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Рубрика Кассовые операции
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Обязанность выдавать чек покупателям при оплате через СБП не будут отменять. Минфин считает, что надо все оставить как есть.

Оплата товаров или услуг через СБП никак не влияет на выдачу чека. Продавец все равно должен использовать ККТ.

Чек надо выдать покупателю:

  • в электронном виде — при покупке через интернет;
  • на бумаге — при личной покупке в момент расчета или при первом взаимодействии, если покупка или заказ осуществлялись не лично.

Поэтому при личной покупке товаров и оплате через СБП покупателю все равно надо выдать бумажный чек.

Письмо Минфина от 08.11.2021 № 30-01-15/89950

Малый бизнес может получить компенсацию за переводы через СБП. Как это сделать — читайте тут.

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