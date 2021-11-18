Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Налоговики пишут, что ИП без работников получат 0 рублей субсидий. Но по факту выплачивают

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Индивидуальный предприниматель
Версия для печати

ИП без сотрудников тоже может получить субсидию за нерабочие дни, если по остальным параметрам он подходит. Правда, бухгалтеры в замешательстве от языка налоговиков, которым они пишут о перечислении этой субсидии.

Рассказал наш подписчик.

«Подала заявления на субсидии по ИП без сотрудников по двум разным формам. Пришло два отказа (отрасль пострадавшая, всем условиям соответствует).

И сегодня вижу новое уведомление о перечислении субсидии. Внимание! „Сообщает о перечислении налогоплательщику субсидии в размере 0 рублей“.

На счёт при этом деньги пришли (12 тыс. руб.). И даже формула прилагается: 1*12792=0.00 рублей».

1

В комментариях пишут:

«Но, с другой стороны, если бы написали, что начислено 12, а перечислили ноль — было бы обидно. Тандем: бессердечная арифметика и безжалостная автоматизация!».

А кто-то переводит на нормальный язык:

«Это вам пришло сообщение о том, что по сотрудникам у вас субсидия 0. Потом придёт ещё одно сообщение о перечислении по основанию 2 на 12 792 на самого ИП. У меня у всех по два сообщения пришло, у кого нет сотрудников».

Главное, чтобы обратно потом не потребовали.

Подборка полезных мероприятий

Разместить