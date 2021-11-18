ИП без сотрудников тоже может получить субсидию за нерабочие дни, если по остальным параметрам он подходит. Правда, бухгалтеры в замешательстве от языка налоговиков, которым они пишут о перечислении этой субсидии.

Рассказал наш подписчик.

«Подала заявления на субсидии по ИП без сотрудников по двум разным формам. Пришло два отказа (отрасль пострадавшая, всем условиям соответствует).

И сегодня вижу новое уведомление о перечислении субсидии. Внимание! „Сообщает о перечислении налогоплательщику субсидии в размере 0 рублей“.

На счёт при этом деньги пришли (12 тыс. руб.). И даже формула прилагается: 1*12792=0.00 рублей».

В комментариях пишут:

«Но, с другой стороны, если бы написали, что начислено 12, а перечислили ноль — было бы обидно. Тандем: бессердечная арифметика и безжалостная автоматизация!».

А кто-то переводит на нормальный язык:

«Это вам пришло сообщение о том, что по сотрудникам у вас субсидия 0. Потом придёт ещё одно сообщение о перечислении по основанию 2 на 12 792 на самого ИП. У меня у всех по два сообщения пришло, у кого нет сотрудников».

Главное, чтобы обратно потом не потребовали.