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За сколько дней отстраненный сотрудник должен предупредить работодателя об увольнении?

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Рубрика Трудовые отношения
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Работник должен предупредить начальство об увольнении не менее чем за две недели. Даже если его отстранили от работы за отказ от вакцинации, считают в Роструде.

Отстранение от работы не влияет на срок предупреждения об увольнении по ТК.

То есть написать заявление об увольнении по собственному желанию надо за 14 календарных дней до даты увольнения.

Но по договоренности с работодателем уволить сотрудника можно и раньше.

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