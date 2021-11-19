Можно ли учесть расходы на обучение будущего работника в иностранном вузе?

Если с физлицом заключен договор, по которому после обучения он устроиться на работу в компанию или ИП и отработает там не менее года, то учесть расходы на обучение можно. В том числи и при обучении заграницей, считают в Минфине.
Суть вопроса: ИП на доходно-расходной упрощенке подписал договор с будущем работником, что после обучения будет заключен договор. Причем работодатель сам заплатит за обучение. А вуз — в Германии.
Можно ли учесть такие расходы при расчете налога при УСН?
Минфин сказал, что можно.
Но только при соблюдении двух условий:
- Подписан договор, в котором указан срок отработки после трудоустройства — не менее года. Заключить трудовой договор надо будет в течение трех месяцев после окончания учебы.
- Вуз имеет право заниматься образовательной деятельностью.