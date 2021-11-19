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🔃 Как перейти на АУСН и уйти оттуда

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Рубрика АУСН
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Чтобы перейти на АУСН компания или ИП через Личный кабинет должны подать в ИФНС уведомление до 31 декабря года, предшествующего году перехода. Такое условие прописано в проекте закона о введении новой системы налогообложения.

АУСН планируют внедрить с 1 июля 2022 года. Очевидно, проект закона переработают и пропишут там переходные положения, чтобы в 2022 году можно было перейти на этот режим с середины года.
Для новых компаний и ИП правила такое: перейти на АУСН с даты регистрации можно, подав уведомление в течение 30 дней. То есть здесь все аналогично переходу на обычную УСН.

В уведомлении надо указать выбранный объект налогообложения — доходы или доходы минус расходы.

Подать уведомление за налогоплательщика может банк, если поручить ему это.

После перехода на УСН добровольно уйти назад, на другой режим, в середине года нельзя. Можно только со следующего года, если подать уведомление до 31 декабря.

Однако уход с АУСН может быть и принудительным, если нарушены условия (например, по лимиту дохода или численности сотрудников).

В этом случае фирма или ИП уйдут с АУСН с того месяца, когда допущено нарушение. Но об этом надо сообщить в ИФНС до 15 числа следующего месяца.

Если не подать уведомление, налоговики выявят нарушение, и сами снимут с учета по АУСН.

После утраты права на АУСН можно перейти на УСН или ЕСХН с начала нового месяца. Уведомление о переходе на УСН надо подать одновременно с уведомлением об утрате права на АУСН или в течение 30 дней.

Все общение с налоговиками осуществляется через Личный кабинет.

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