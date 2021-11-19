📱 Банки отследят, где вы находитесь, и проверят, можете ли вы платить

Операторам планируют разрешить передавать информацию об абонентах в банк и в турфирму. Так будет подтверждаться платежеспособность человека и его местонахождение, считают в Минэкономразвития.

Но только если абонент дал письменное согласие на передачу информации.

Минэкономразвития опубликовало проект приказа на портале правовой информации.

Передача информации об абоненте и его платежах за мобильную связь может послужить подтверждением платежеспособности для банков.

Кроме этого, банк сможет всегда посмотреть, где находится человек. И если деньги снимаются со счета в одном регионе, а человек по факту находится в другом – заблокировать операцию. Это поможет уменьшить количество мошеннических операций.

Если информация будет передаваться турагентствам, то абонент при въезде в другой регион сможет узнать о мероприятиях в регионе и заказать экскурсии.

Но передавать данные об абоенте можно будет только с согласия человека.