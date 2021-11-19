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Теперь бухгалтерам надо платить НДФЛ с компенсации работникам за мобильную связь

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Рубрика НДФЛ
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Минфин объяснил, что платить НДФЛ с компенсации за использование автомобиля не надо. А вот с мобильной связью сложнее. Придется отслеживать личные звонки.

Такое пояснение дало министерство в письме от 30.09.2021 № 03-04-05/79075.

Если работник получается компенсацию за использование мобильной связи, то ему не надо звонить с этого номера по личным вопросам.

Минфин отметил, что работодатель должен компенсировать расходы сотрудников только по рабочим вопросам. А если работник будет получать компенсацию и звонить с этого номера по личным вопросам — у него появится доход в натуральной форме. С него надо будет платить НДФЛ.

С автомобилем все проще. Платить НДФЛ с компенсации за автомобиль не надо.

Главное — заключить договор с работником на использование личного транспорта в рабочих целях. А в договоре указать сумму компенсации, в том числе и за износ автомобиля.

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