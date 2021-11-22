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Кто и как будет считать НДФЛ по сотрудникам бизнеса на АУСН

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Рубрика НДФЛ
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В общем случае датой получения дохода в виде зарплаты считается последний день месяца. Но при АСУН будет по-другому.

Дата получения дохода сотрудниками = дата выплаты зарплаты.

Бизнес на АУСН автоматически дает согласие на то, что банк будет исчислять, удерживать и перечислять НДФЛ с доходов сотрудников.

Ставка налога — 13 % независимо от суммы дохода.

Процесс будет проходить так:

  • компания передает в банк информацию по каждому сотруднику о доходе и стандартном вычете;
  • на следующий день банк на основании платежки клиента переводит деньги сотрудникам, удержав НДФЛ;
  • на следующий день после выплаты зарплаты банк перечисляет в бюджет НДФЛ.

Работодатели, перешедшие на новый налоговый режим АУСН, не будут предоставлять своим сотрудникам социальные и налоговые вычеты.

Как меняется система по вычетам у других работодателей читайте тут.

На следующий месяц после перечисления денег работникам (до 5 числа) банк должен предоставить в ИФНС информацию:

  • о суммах выплат;
  • об НДФЛ;
  • о стандартных вычетах.

Форма и формат такого отчета будут размещены на сайте ФНС.

Работодатели не будут сдавать форму 6-НДФЛ.

Надо вести регистры налогового учета по доходам сотрудников. Данные фирма будет брать из личного кабинета, куда их направит банк.

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