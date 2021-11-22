Кто и как будет считать НДФЛ по сотрудникам бизнеса на АУСН

В общем случае датой получения дохода в виде зарплаты считается последний день месяца. Но при АСУН будет по-другому.
Дата получения дохода сотрудниками = дата выплаты зарплаты.
Бизнес на АУСН автоматически дает согласие на то, что банк будет исчислять, удерживать и перечислять НДФЛ с доходов сотрудников.
Ставка налога — 13 % независимо от суммы дохода.
Процесс будет проходить так:
- компания передает в банк информацию по каждому сотруднику о доходе и стандартном вычете;
- на следующий день банк на основании платежки клиента переводит деньги сотрудникам, удержав НДФЛ;
- на следующий день после выплаты зарплаты банк перечисляет в бюджет НДФЛ.
Работодатели, перешедшие на новый налоговый режим АУСН, не будут предоставлять своим сотрудникам социальные и налоговые вычеты.
На следующий месяц после перечисления денег работникам (до 5 числа) банк должен предоставить в ИФНС информацию:
- о суммах выплат;
- об НДФЛ;
- о стандартных вычетах.
Форма и формат такого отчета будут размещены на сайте ФНС.
Работодатели не будут сдавать форму 6-НДФЛ.
Надо вести регистры налогового учета по доходам сотрудников. Данные фирма будет брать из личного кабинета, куда их направит банк.