Для бизнеса на АУСН тарифы страховых взносов будут 0 %. Но пенсия у сотрудников будет

В период применения АУСН организации и ИП не будут начислять взносы на зарплату сотрудников. Но пенсионные права работников при этом не пострадают.

Установлены льготные тарифы взносов: на ОПС — 0 %;

на ОМС — 0 %;

на ОСС — 0 %. ИП за себя фиксированные взносы тоже платить не будут. Их размер — 0 рублей независимо от дохода (больше или меньше 300 тыс. рублей).

По взносам на страхование от травматизма (НС и ПЗ) тариф будет фиксированный — 2 040 рублей в год. Об этом читайте здесь

Работодатели не будут сдавать РСВ, но надо передавать в банк информацию о доходах сотрудников, облагаемых и не облагаемых взносами с указанием кодов доходов.

Банки будут передавать эту информацию в ИФНС, а налоговики направят ее в ПФР.

Многие задаются вопросом — а что будет с пенсиями сотрудников? Будет ли у них идти стаж и начисляться баллы? Все будет.

Во-первых, и сейчас взносы для пенсии ПФР для всех считает по обычным тарифам, даже если работодатель платить их по пониженным.

Такая норма заложена в п.2 .1 статьи 22 Федерального закона № 167-ФЗ об ОПС.

Во-вторых, в Федеральный закон № 27-ФЗ о персонифицированном учете вносят поправки в части сведений, которые отражаются на ИЛС.

У сотрудников бизнеса на АУСН там будут отражаться взносы, которые были бы начислены, если бы применялись обычные тарифы. ПФР высчитает эти взносы самостоятельно.

То есть тариф для работодателей один, а тариф для определения Пенсионным фондом уплаченных за работника взносов для расчета пенсий — другой.