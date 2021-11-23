Отстраненным от работы из-за отказа сделать прививку не идет стаж для отпуска и не оплачивается больничный

Отстраненные от работы сотрудники могут уйти в отпуск по графику, оставаясь при этом отстраненными. После выхода из отпуска они по-прежнему не смогут выйти на работу, пока не закончится период повышенной готовности в регионе.

Такое разъяснение дает Роструд.

При этом за время отстранения стаж, дающий право на отпуск, не идет. Из-за этого окончание текущего рабочего года работника и начало следующего должно быть скорректировано. То есть рабочий год сдвигается.

Если отстраненный работник заболеет, то оплачивать ему больничный не будут, поясняет Роструд. Дело в том, что пособие по временной нетрудоспособности не назначается работнику за период его отстранения от работы, если за этот период не начисляется зарплата.

В табеле учета рабочего времени надо будет отразить период отстранения работника от работы, а не больничный.