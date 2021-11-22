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Эксперт рассказал, как перевести компанию на адрес обособленного подразделения и избежать проблем

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Рубрика Обособленные подразделения, филиалы
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Компания не должна быть на одном адресе с обособленным подразделением. И если основной офис компании решил переехать на адрес, где у нее есть ОП — то ОП нужно обязательно закрыть, а работников перевести в основной офис.

Спрашивает наш подписчик.

«Есть ООО с обособкой. Закрывается офис по юрадресу и вся фирма будет работать по адресу обособки. Как это правильно оформить? Закрыть обособку и подать заявление на смену юрадреса?».

В комментариях оптимальным назвали вариант — сначала обособку закрыть, потом на ее адрес перевести компанbю.

Подробнее об обособках можно узнать из авторского курса «Обособленные подразделения: регистрация, учет, налоги».

Прокомментировала Елена Зарубина, юрист ЮК ПРИОРИТЕТ:

«Относительно адреса компании и адреса обособленного подразделения существует несколько позиций:

  • Первая — адрес обособленного подразделения должен обязательно отличаться от адреса компании, указанного в ЕГРЮЛ (письма Минфина России от 06.09.2018 N 03-12-13/63746, от 19.05.2017 N 03-02-07/1/30937, от 25.10.2016 N 03-02-07/1/61934, от 18.08.2015 N 03-02-07/1/47702, решение Верховного Суда Республики Крым от 03.04.2017 по делу N 21-279/2017, постановление Седьмого ААС от 26.10.2016 N 07АП-1836/16);
  • Вторая — подразделение и компания должны не только находиться отдельно друг от друга, но и быть на учете в разных налоговых (постановление АС Западно-Сибирского округа от 13.07.2016 N Ф04-2550/16);
  • Третья — адреса подразделения и компании могут совпадать в пределах одного муниципального образования (письма Минфина России от 10.04.2018 N 03-02-07/1/23401, от 25.10.2016 N 03-02-07/1/61934).

Наименее рисковый подход, при котором не нужно будет собирать доказательства для суда и налоговых органов, — закрыть обособленное подразделение, переведя работников в основную компанию, а потом сменить адрес на бывшее место нахождения ОП.

Снять подразделение с учета можно по форме С-09-3-2. Заявление о снятии подается в налоговую по адресу самой компании, а уведомление о снятии можно получить в налоговой, где стояло на учете подразделение. После снятия с учета подразделения, сама компания подает в регистрирующую налоговую заявление по форме Р13014, решение, документы на адрес, устав (если адрес указан в уставе)».

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