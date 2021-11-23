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💰 Каждый пятый ждет в этом году тринадцатую зарплату. А вы?

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Рубрика Премии
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22% россиян планируют получить тринадцатую зарплату в конце года. 13% из них — в размере тройного оклада.

Такие результаты показал опрос сервиса «Зарплата.ру». В нем приняли участие 1,7 тыс. россиян.

22% опрошенных сказали, что ждут тринадцатую зарплату.

Из них:

  • 45% — в размере оклада;
  • 27% — в размере двойного оклада;
  • 13% — в размере тройного оклада.

Россияне отвечали на еще один вопрос: от чего зависит размер премии:

  • 40% — получают ее ежемесячно независимо от плана и объема работы;
  • 27% — от KPI;
  • 18% — от объема выполненных задач;
  • 9% — из-за переработки;
  • 4% — от компании и ее прибыли в общем.

Материал по «ТАСС».

Друзья, а что скажете вы в отношении тринадцатой зарплаты?

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