💰 Каждый пятый ждет в этом году тринадцатую зарплату. А вы?

22% россиян планируют получить тринадцатую зарплату в конце года. 13% из них — в размере тройного оклада.
Такие результаты показал опрос сервиса «Зарплата.ру». В нем приняли участие 1,7 тыс. россиян.
22% опрошенных сказали, что ждут тринадцатую зарплату.
Из них:
- 45% — в размере оклада;
- 27% — в размере двойного оклада;
- 13% — в размере тройного оклада.
Россияне отвечали на еще один вопрос: от чего зависит размер премии:
- 40% — получают ее ежемесячно независимо от плана и объема работы;
- 27% — от KPI;
- 18% — от объема выполненных задач;
- 9% — из-за переработки;
- 4% — от компании и ее прибыли в общем.
Материал по «ТАСС».
Друзья, а что скажете вы в отношении тринадцатой зарплаты?