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Минфин отказался давать дополнительные льготы малоимущим

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Рубрика НДФЛ
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Льготы малоимущим по налогу на имущество могут быть установлены местными властями. Менять что-то на федеральном уровне не планируется. А ставка НДФЛ не будет меняться еще ближайшие три года, ответил Минфин.

Такой ответ дало министерство в письме № 03-04-05/87875.

Ставка НДФЛ для людей, кто получает до 5 млн рублей — 13%. Если доходы более этой суммы — ставка с сумм превышения — 15%. До 2024 года этот подход менять не планируется.

Уменьшить налоги с зарплаты можно только налоговыми вычетами. Например, стандартный на детей или социальным на обучение или при покупке жилья. Других способов в НК нет.

В отношении налога на имущества Минфин ответил, что этот налог поступает в региональный бюджет.

Поэтому льготы могут быть установлены только местными властями.

Устанавливать дополнительные льготы на федеральном уровне не планируется.

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